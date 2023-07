I Måneskin per la prima volta all’Olimpico di Roma fanno ballare 60mila persone: “È un sogno per noi”. La scaletta

ROMA – L’anno scorso, a Roma i Måneskin facevano il tutto esaurito al Circo Massimo e in quel giorno di luglio, davanti 60mila persone, era chiaro che per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi non sarebbe stata una serata one shot.

Dodici mesi dopo, il gruppo torna nella Capitale per due date completamente sold out allo stadio Olimpico. La città si mobilita per i 4 ragazzi che hanno iniziato il loro viaggio musicale nei marciapiedi di via del Corso. Dal buskin ai palchi internazionali, i Måneskin non sono poi così cambiati e lo stadio (il primo per il gruppo) fa effetto anche a loro che hanno superato i confini nostrani.

DAMIANO RINGRAZIA VICTORIA, ETHAN E THOMAS

“Palchi come questi sono sempre stato un sogno. Oggi essere qui è un traguardo. Di solito sono in curva sud”, dice Damiano al debutto nella casa di Roma e Lazio davanti a oltre 60mila persone. “Per me era un’ossessione, un punto che avrei dovuto raggiungere, un chiodo fisso poter fare un palco del genere. Grazie Vic, Thomas, Ethan per avermi permesso di arrivare qui”.

La dedica alla band si chiude con un acappella di Damiano che emoziona tutti di “Iron Sky” di Paolo Nutini, brano che i 4 romani suonavano prima di trovare la fama. E il frontman cita anche Francesco Totti, suo idolo: “Permettetemi di avere paura”.

Dall’altra parte ci sono i fan, giovani e non, famiglie, ragazzi e ragazze che saltano, ballano e cantano a squarciagola ogni canzone, dai grandi classici ai pezzi di ‘Rush!’, ultima fatica dei Måneskin prodotta da Max Martin (Britney Spears, The Weeknd, Christina Aguilera ecc) e Fabrizio Ferraguzzo che ha all’attivo oltre 1.3 miliardi di stream.

LA SCALETTA

A fare da filo conduttore chitarre ruggenti e arrangiamenti al alto tasso rockettaro in classico stile Måneskin. E la partenza è subito d’effetto con il trio “I wanna sleep”, “Gossip” e “Zitti e buoni”. A fare da raccordo dopo l’introduzione “Chosen”, il brano che i ragazzi hanno presentato a X Factor 2017. E con una scaletta di due ore, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas invadono l’Olimpico stracolmo come un fiume in piena. Il picco è nella parte centrale del concerto, con “Gasoline” (brano che l’anno scorso è diventato simbolo della guerra in Ucraina), “Timezone” e “I wanna be your slave”.

I toni poi si abbassano con il set acustico di Damiano e Thomas in mezzo al pubblico che vede in scaletta “Torna a casa” e “Vent’anni”. Spazio anche per il virtuosismo teatrale della batteria di Ethan che introduce l’ultima mezz’ora di show e le sferzate di basso di Victoria, che non disdegna un tuffo sul parterre. I Måneskin riproporranno tutto questo stasera all’Olimpico di Roma, per poi arrivare a Milano per due show allo stadio San Siro il 24 e il 25 luglio.

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Chosen

Own my mind

Supermodel

Le parole lontane

Baby said

Bla bla bla

Beggin’

In nome del padre

For your love

Coraline

Gasoline

Timezone

I wanna be your slave

Torna a casa (Acustico)

Vent’anni (Acustico)

La fine

Mark Chapman

Mamma mia

Kool Kids

The loneliest

I wanna be your slave