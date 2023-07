Too Hot To Handle 5, ecco quando escono gli episodi finali

ROMA – Il reality show più piccante di sempre è tornato. Sono disponibili su Netflix i primi 8 episodi di ‘Too Hot To Handle 5’, il grande fratello’ a tinte hot che mette alla prova l’istinto più atavico del genere umano. Come nelle precedenti edizioni, anche questa volta 10 single estremamente disinibiti avranno un compito arduo: resistere alle tentazioni, instaurare legami profondi e, soprattutto, ‘sopravvivere’ senza sesso per tre settimane. Gli ultimi due episodi dello show arriveranno su Netflix venerdì 28 luglio.

TOO HOT TO HANDLE

Anche nella quinta stagione di Too Hot To Handle, 10 aitanti single sono chiamati a mettere alla prova i loro impulsi per un mese, evitando ogni contatto intimo (anche con se stessi). Vietati anche i baci. Pena la decurtazione di denaro dal montepremi, la cui partenza è di 200 mila dollari. A controllare che i partecipanti non infrangano le regole, l’assistente virtuale Lana, un grande fratello spietato che non esiterà a metterli in riga.

IL CAST

Il cast di partenza di Too Hot To Handel 5 conta 10 single provenienti da tutto il mondo. Nel corso dei 10 episodi, nuovi protagonisti entreranno per creare ulteriore scompiglio, mettendo a dura prova i legami creati.

Dre Woodard (23 anni, Atlanta) Isaac Francis (24 anni, New Jersey) Alex Snell (28 anni, Londra) Christine Obanor (26 anni, Texas) Courtney Randolph (25 anni, Houston) Elys Hutchinson (23 anni, Svizzera) Hannah Brooke (24 anni, Los Angeles, Artist) Hunter LoNigro (24 anni, Arizona) Louis Russell (22 anni, Hampshire – UK) Megan Thomson (26 anni, Cambridge – UK)