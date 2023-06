Angelina Mango annuncia il suo primo tour: info e biglietti

ROMA – Sono aperte le prevendite del primo tour di Angelina Mango. La cantautrice, vincitrice nella categoria canto di Amici 22, si esibirà per la prima volta live nei club in autunno con ‘Voglia di Vivere Tour’. La data zero sarà il 12 ottobre a Napoli, per poi proseguire a Bari, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Roncate (Tv).

I BIGLIETTI

I biglietti sono in prevendita da oggi, 21 giugno, per gli iscritti di MyLiveNation. La vendita generale è aperte il 22 giugno, dalle ore 11.00, su TicketOne, Live Nation e rivenditori autorizzati.

LE DATE

Queste le date annunciate:

12 ottobre Napoli, Duel Club

14 ottobre Bari, Demodè Club

16 ottobre Roma, Largo Venue

18 ottobre Firenze, Viper Theatre

19 ottobre Torino, Hiroshima Mon Amour

21 ottobre Bologna, Estragon

23 ottobre Milano, Magazzini Generali

26 ottobre Roncade, New Age Club