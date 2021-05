Covid, D’Amato: “Entro metà agosto nel Lazio raggiungeremo l’immunità di gregge”

ROMA – “Entro la metà di agosto, sempre supponendo l’aumento di forniture di vaccini, contiamo di avere l’immunità di gregge nel Lazio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervenendo a Rainews24. A chi gli chiedeva se ci saranno hub vaccinali negli stabilimenti balneari, D’Amato ha replicato: “Lì no, la vedo complicata anche per motivi igienici e di sicurezza. Gli hub hanno caratteristiche ben precise. Noi ne abbiamo diversi sui litorali a nord e sud della regione e contiamo di implementarli”. Infine una battuta sulle varianti nel sud Pontino, in particolare nella zona di Sabaudia: “Al momento la situazione è sotto controllo”.

