Asl Roma 6: appropriatezza, equità e sicurezza nel governo clinico

ROMA – All’Asl Roma 6 si è svolta la giornata dedicata alla presentazione dei progetti aziendali organizzata dalla Direzione sanitaria in collaborazione con la Uoc Rischio clinico, “iniziativa che sta diventando un appuntamento centrale per la nostra organizzazione” ha spiegato una nota. La grande partecipazione sia in presenza che da remoto “ha testimoniato l’importanza che viene data a questa iniziativa, vista come opportunità di miglioramento, arricchimento d valorizzazione dei servizi. Documenti che diventano azioni concrete. È questo il grande risultato di questa importante iniziativa aziendale”.

Il direttore generale Guglielmo Di Balsamo ha salutato gli operatori intervenuti con queste parole: “Le grandi innovazioni, le grandi invenzioni non nascono dalle direzioni generali né dai grandi pensatori. I migliori inventori sono gli operatori, sono quelli che meglio conoscono il processo produttivo. Nel nostro settore sono i professionisti che realizzano i più grandi cambiamenti, le migliori innovazioni studiate ed ottimizzate sulle esigenze dettate dalle loro attività professionali. Mi fa piacere che un’idea nata come uno stimolo sia diventata una metodica comune, una buona pratica. Significa che siamo sulla buona strada per migliorare, la pianificazione crea il contesto ma siamo noi a realizzare e ad arricchire i nostri servizi. Grazie per il vostro impegno, grazie per la vostra voglia di mettervi in gioco per la crescita della nostra azienda e del servizio sanitario del nostro territorio”.

“Partita nel 2021, sotto la spinta della direzione sanitaria aziendale- ha continuato il direttore sanitario Roberto Corsi- per far emergere e valorizzare il ‘patrimonio professionale’ esistente nell’organizzazione sanitaria della Asl Rm6. Da qui lo slogan che ha caratterizzato l’iniziativa sin dalle prime fasi: ‘Gli esperti siete voi, solo chi eroga l’assistenza può migliorarla’. Per questa giornata sono state scelte 3 parole: appropriatezza, equità e sicurezza. Questa iniziativa di governo clinico, nello spirito dell’integrazione e dell’approccio interprofessionale e interdisciplinare, è motivo di arricchimento per la nostra organizzazione, perché consente di tradurre i piani aziendali in progetti operativi e di conoscere le realtà è le progettualità aziendali sui molteplici ambiti professionali. Ringrazio le professioniste e i professionisti che hanno condiviso e presentato i 55 progetti per l’annualità 2023, poiché contribuiscono a fare emergere la ricchezza professionale presente nella nostra organizzazione e a implementare iniziative concrete di miglioramento della qualità in sanità”. La nota della Asl Roma 6 chiude con “un ringraziamento al team di Governo clinico, la dottoressa Emma Mancini, il dottor Fabio Maccari e la dottoressa Lorella Di Meo”.