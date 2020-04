ROMA – La Lombardia e la Campania si confrontano sull’emergenza Coronavirus in uno scontro diretto tra i due Governatori in tv. L’appuntamento e’ per martedi’ 21 aprile a Porta a Porta (ore 23.50). Ospiti di Bruno Vespa su Rai 1 saranno infatti Attilio Fontana e Vincenzo De Luca. Un confronto che ci si aspetta animato viste le opposte visioni dei due governatori riguardo la ripartenza del Paese, con la Lombardia che preme l’acceleratore per le riaperture e la Campania che minaccia di chiudere i confini se alle promesse seguiranno i fatti.

