18enne ucciso a Napoli, fermato il killer: è il figlio di un camorrista, la vittima colpita per errore

NAPOLI – C’è un fermo per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, il ragazzo di 18 anni ucciso domenica notte a Mergellina, nei pressi del chioschetto Da Sasà. Il giovane è morto durante il trasporto verso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dopo essere stato raggiunto colpi d’arma da fuoco al petto. Ad ucciderlo sarebbe stato V.F.P., il figlio di un affiliato al clan Cuccaro deceduto in un agguato di camorra nel 2013. È accusato del reato di omicidio aggravato dalle modalità mafiose il ragazzo di 20 anni fermato per l’omicidio di Francesco Pio Maimone. Il fermo è stato emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia. Continuano le indagini della Squadra mobile.

Il 18enne, incensurato, sarebbe morto al termine di una lite, alla quale probabilmente non avrebbe neppure partecipato, scoppiata per futili motivi. Si è parlato infatti di un alterco nato per una macchia su un paio di sneaker.

La notte della uccisione di Francesco Pio, due gruppi di giovani si sarebbero affrontati a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. Il presunto killer si sarebbe poi allontanato dal luogo della rissa e avrebbe estratto una pistola esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il 18enne, ferendolo mortalmente al petto. Dalle indagini è emerso che Francesco Pio Maimone è risultato totalmente estraneo alla vicenda.

Le forze dell’ordine erano sulle tracce del sospettato già nella giornata di ieri, ma il giovane si era reso irreperibile. Oggi è stato rintracciato dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato San Giovanni a Napoli est, nel quartiere di Ponticelli, in casa di alcuni conoscenti.