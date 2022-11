La sindaca di Ciampino: “Associazioni e scuole protagoniste del 25 novembre”

ROMA – “La parte attiva la svolgeranno le associazioni che vivono nel territorio. Avremo le scuole, sia il ‘Michele Amari’ che il ‘Vito Volterra’, ma anche testimonianze importanti, psicologi che lavorano nelle carceri”. Lo ha annunciato la sindaca di Ciampino Emanuela Colella alla Dire, a margine dell’incontro avvenuto ieri nel polo culturale del VAD in cui gli studenti del liceo ‘Vito Volterra’ hanno incontrato esperti e autorità per ragionare del 25 novembre che vedrà a Ciampino protagonista l’arte e la danza in uno spettacolo dal vivo dal titolo ‘Mai più sola’, coordinato da Antonio Di Vaio.

Colella, nel ringraziare il VAD, ha annunciato l’apertura di due sportelli nel distretto socio-sanitario Ciampino-Marino e l’importanza di “non lasciare sole le donne che denunciano“, ricordando che le istituzioni devono esser loro vicine.

