Governo, Nardella: “Maggioranza sgangherata, adesso opposizione dura”

FIRENZE – “Non vorrei essere nei panni della Meloni, perché gestire una maggioranza così mi pare molto, molto complicato francamente e se il buongiorno si vede dal mattino c’è da rimboccarsi le maniche e fare un’opposizione dura, perché l’Italia non si può permettere una coalizione così sgangherata, che già nei primi giorni ha dimostrato di non essere in grado di di lavorare in squadra”.

È quanto dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rispondendo a margine di un’iniziativa di Cna a una domanda sugli audio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, relativi alla guerra in Ucraina. “È molto preoccupante- aggiunge il sindaco- anche per chi, come noi, sta sul territorio e chiede risposte subito a cominciare dalla crisi energetica”

