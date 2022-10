Tregua pastori sardi, “ma subito gli aiuti”

CAGLIARI – Una “leggina” ad hoc -da portare con urgenza in aula, già mercoledì prossimo- per ristorare i pastori sardi che nei prossimi anni riceveranno meno risorse dalla Politica agricola comune, provvedimento che sarà affrontato martedì 25 dalla commissione Attività produttive del Consiglio regionale. Commissione che sarà aperta anche a una delegazione di pastori e alle associazioni di categoria, in modo che la norma venga “costruita” senza escludere il mondo delle campagne. Si è concluso con questo accordo il lungo faccia a faccia tra i capigruppo e i rappresentanti degli allevatori, scesi in piazza oggi a Cagliari per chiedere risposte alla politica, in particolare sugli aiuti comunitari e il caro energia e materie prime. Non solo. I pastori chiedono che le istituzioni sarde e nazionali portino avanti i ricorsi nei confronti dell’Unione europea contro l’esclusione del comparto ovicaprino isolano da una parte degli aiuti della Pac.

PAIS: “PIENO SOSTEGNO ALLA VERTENZA DELLE CAMPAGNE”



“Bisogna fare una legge che resista anche alle difficoltà e procedure di carattere europeo- spiega il presidente del Consiglio, Michele Pais, parlando coi giornalisti al termine dell’incontro-. C’è un problema oggettivo nel ‘mettere a terra’ i provvedimenti del Consiglio regionale, siamo purtroppo legati a una burocrazia asfissiante che molte volte non ci consente di far arrivare a destinazione i provvedimenti della Regione e della stessa assemblea”.

La conferenza dei capigruppo, sottolinea Pais, “all’unanimità ha preso un impegno di valutazione seria della situazione: verrà convocata immediatamente la commissione consiliare competente- incontro a cui parteciperà una delegazione dei pastori- per valutare lo stato di attuazione delle misure già assunte dalla Regione e dal Consiglio- e valutare le misure concrete da portare immediatamente in Consiglio regionale. Questa non è una battaglia dei pastori sardi, di una sola categoria, ma di tutta la Sardegna“.

PASTORI CONTRO MURGIA: ASSESSORA E’ INCOMPETENTE



Più “agitato”, rispetto a quello dei giornalisti, il confronto di Pais con la folla di pastori che attendevano fuori dal Consiglio. I manifestanti non hanno risparmiato qualche stoccata al presidente del Consiglio -la frase più gettonata è stata “non siamo venuti fino a qui per farci prendere per il c…”(in giro, Ndr)- con il presidente dell’assemblea che comunque ha affrontato i pastori: “Io non scappo, avrei potuto stare dentro, e invece sono davanti a voi e ci metto la faccia. È troppo semplice prendersela con me”.

Netta invece la critica nei confronti dell’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia: “È inutile girarci attorno, ci hanno fregato i soldi della Pac perché chi è andato a rappresentarci in Europa ha alzato la mano ed era d’accordo- le parole di Gianuario Falchi, uno dei leader della protesta-. Non basta scegliere gli assessori, bisogna anche controllarne l’operato, e comunque a quei tavoli sarebbe dovuto andare anche il presidente della Regione”.

