L’annuncio di Briatore: “Dopo il maltempo, il Twiga riapre”

ROMA – “Il Twiga riapre”. Lo annuncia Flavio Briatore, co-proprietario con Daniela Santanchè dello stabilimento di Forte dei Marmi danneggiato dal maltempo che si è abbattuto sull’Italia nei giorni scorsi. Era stata la stessa senatrice di Fratelli d’Italia, in un video postato sui social, a mostrare le condizioni del Twiga dopo il passaggio della tromba d’aria che ha colpito la Toscana.

“Lo staff del Twiga ha fatto uno sforzo eccezionale – spiega Briatore in un video su Instagram -, tutti hanno lavorato giorno e notte per metterci in condizione di riaprire. La parole d’ordine è: ‘Tutti al Twiga’“.

