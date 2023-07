TIM Summer Hits, il 23 luglio la quinta serata: i cantanti in scaletta

ROMA – Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, la kermesse canora di Rai 2, in onda domenica 23 luglio in prima serata e condotta da Andrea Delogu e Nek.

Tanti i tormentoni dell’estate che sarà possibile ascoltare nel corso della serata, cantati come sempre da alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco di Piazza Fellini a Rimini.

Durante la serata, diverse le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits insieme a Gli Autogol che, con le loro domande, proveranno a strappare qualche curiosa dichiarazione agli ospiti della serata.

Ma non è tutto: anche in questa puntata, non mancheranno i collegamenti con LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

TIM SUMMER HITS: GLI OSPITI DELLE QUINTA PUNTATA

Achille Lauro ,

, Alex Britti,

Alfa,

Ana Mena ,

, Angelina Mango ,

, Annalisa ,

, Arisa ,

, Blanco ,

, Clementino,

Diodato ,

, Elettra Lamborghini ,

, Emis Killa ,

, Emma ,

, Fred De Palma ,

, Matteo Romano e Luigi Strangis ,

, Nina Zilli,

Olly,

Paola & Chiara ,

, Renga Nek ,

, Rocco Hunt ,

, Tananai ,

, Tommaso Paradiso ,

, Tony Effe,

Tredici Pietro e Lil Busso,

Wax.