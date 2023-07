Andrea Purgatori, la denuncia della famiglia in Procura: “Diagnosi e cure sbagliate”

ROMA – La famiglia di Andrea Purgatori ha presentato un esposto in Procura per diagnosi e cure sbagliate, che avrebbero portato alla morte, in una nota clinica romana, del giornalista, avvenuta ieri a soli due mesi dalla scoperta della malattia. I famigliari vogliono accertare la correttezza della diagnosi e “la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie”, si legge in un comunicato. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.

