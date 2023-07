È morto il giornalista Andrea Purgatori, aveva 70 anni

ROMA – È morto questa mattina a Roma, dopo una breve malattia, il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori. Nato il primo febbraio 1953 nella Capitale, durante tutta la sua vita si è occupato in particolare di reportage e approfondimenti su terrorismo e criminalità: celebri le inchieste sulla strage di Ustica, così come quelle sul caso Moro e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. In tv, su La7, conduceva la trasmissione ‘Atlantide’.

MOLES: PURGATORI GIORNALISTA DI RARA BRAVURA

“Con Andrea Purgatori perdiamo un giornalista di inchiesta di rara bravura, che ha dedicato la vita alla ricerca della verità sui più inquietanti e drammatici casi italiani e non solo. Raffinato sceneggiatore, conduttore di programmi di approfondimento di altissimo livello. Un uomo perbene, amato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Un maestro di giornalismo che ci mancherà molto. Il mio pensiero commosso ai suoi figli e a tutti i suoi cari”, dichiara Giuseppe Moles, già sottosegretario all’Editoria.

IL CORDOGLIO DI LA7: ERA UN UOMO SPECIALE, UN GIORNALISTA DI RAZZA

“Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in maniera approfondita ma semplice, senza mai fermarsi di fronte alla verità apparente. È stato così per la strage di Ustica, per le indagini sulla mafia, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e per tutti gli altri casi che hanno segnato la storia d’Italia come ci ha raccontato magistralmente in questi anni nel suo programma Atlantide. Un lavoro fatto con passione e caparbietà ma soprattutto con il massimo rigore. Il Presidente Urbano Cairo, L’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, il Direttore di Rete Andrea Salerno, il Direttore del Tgla7 Enrico Mentana, tutti i colleghi e gli amici de La7 lo ricordano con grandissimo affetto e stima, vicini alla sua famiglia”, sul sito di La7.