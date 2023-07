Leonessa avvistata a Berlino, la polizia ai cittadini: “Restate in casa”

ROMA – È caccia al felino a Berlino, e non si tratta di un gatto. Una leonessa è stata avvistata nella notte nella zona di Brandeburgo a sud della capitale tedesca. La polizia è sulle sue tracce e ha diramato un avviso per chiedere alla popolazione di alcune zone della città non uscire di casa.

A dare l’allarme, intorno alla mezzanotte, sono stati alcuni passanti che hanno immortalato l’animale in un video mentre dava la caccia a un cinghiale. Mistero sulla provenienza del felino: a nessun bioparco, zoo o circo della zona risulta la fuga dell’animale. Intanto disagi si stanno riscontrando nel luogo dell’avvistamento, a causa della massiccia operazione di ricerca della polizia. Alcuni cittadini hanno lamentato di non poter andare a lavoro.