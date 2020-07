Atletica, addio a Giuseppe Ottaviani: il celebre master aveva 104 anni

ROMA – Giuseppe Ottaviani, il celebre atleta master, si è spento “serenamente” all’età di 104 anni a Sant’Ippolito (Pesaro e Urbino), dove era nato il 20 maggio 1916. Lo fa sapere la Federatletica, definendolo “straordinario esempio di longevità attiva, protagonista nelle ultime stagioni alle rassegne tricolori e internazionali conquistando titoli e primati mondiali di categoria”.

Il motto di Ottaviani era ‘L’atletica è gioia!’, sempre portato avanti con entusiasmo e passione. Nel 2011 ha realizzato i suoi primi record mondiali M95 nel salto in lungo e nel triplo, mentre nel 2014 è diventato l’atleta italiano con il maggior numero di vittorie in un’unica manifestazione iridata (10 medaglie d’oro ai Mondiali master indoor di Budapest) e nel 2016 il portacolori del Gs Effebi Fossombrone è stato il primo italiano a gareggiare nella categoria M100 in una rassegna nazionale e il più applaudito agli Europei master indoor di Ancona, raccontati anche in due documentari a lui dedicati.

Proprio nel 2016, poco prima di compiere cent’anni, è salito anche sul palco del Festival di Sanremo, come ospite nella serata inaugurale. L’anno scorso ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e due anni prima, nel 2017, il presidente Sergio Mattarella lo aveva accolto al Quirinale, apprezzandone la straordinaria vitalità. Alla sua famiglia va “il pensiero e l’affettuoso abbraccio del presidente Fidal, Alfio Giomi, e del Consiglio federale. “L’atletica italiana saluta Peppe Ottaviani, una persona bella, sorridente, capace di essere motivo di ispirazione per gli atleti di ogni età- il ricordo del presidente Giomi- La sua passione, quella che lo ha portato a correre, saltare e divertirsi con l’atletica fino a oltre cento anni, ci sarà per sempre di insegnamento”.

I funerali di Ottaviani si terranno lunedì 20 luglio alle 18 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito.