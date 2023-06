Innovazione, Tagliavanti: “Accompagnare l’intelligenza artificiale verso il benessere collettivo”

ROMA – “Per la prima volta nella storia dell’umanità all’intelligenza umana, se ne affianca un’altra: quella artificiale. Già i primi dati ci dicono che è molto potente, e ha sicuramente più memoria di noi. Tenderà a modificare il nostro lavoro, e la nostra vita, per questo i primi passi di questa nuova tecnologia vanno sicuramente accompagnati”. Lo dice il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti nel corso dell’evento ‘Human augmentation and the future of the future of human-AI integration’ nella sede dell’ente camerale capitolino.

TECNOLOGIE IN CONTATTO CON LE PERSONE

L’AI “va quindi accompagnata verso il benessere collettivo, verso la creazione di nuova occupazione. Oggi ne abbiamo parlato in Camera di Commercio proprio perché quest’ultima è sempre stata amica dell’innovazione come dimostra il maker faire che serve proprio a mettere in contatto queste tecnologie in apparenza molto complicate, con le persone“, conclude Tagliavanti.