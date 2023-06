Expo 2030, Meloni a Parigi per sostenere la candidatura di Roma: “Città universale da secoli”

ROMA – “Sono onorata di essere qui per trasferirvi quanto l’Italia e gli italiani credano nella candidatura di Roma 2030. È una sfida che cerchiamo di affrontare a tutti i livelli, lo facciamo con entusiasmo”. Lo dice il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene ai lavori dell’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) in occasione della presentazione della candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2030.

MELONI: SCEGLIERE ROMA, CITTÀ UNIVERSALE E GLOBALE DA SECOLI

“Sono emozionata a parlare di Roma, la Città Eterna, la capitale d’Italia, la città dove son nata”, ha detto la premier. “Spero di avere successo in questo compito difficile ed emozionante: convincervi a scegliere Roma e l’Italia”. La premier usa altre definizioni della Città Eterna: “La città universale per eccellenza”, “la prima megalopoli della storia”, “la capitale del dialogo tra regioni monoteiste”, “la patria di decine di organizzazioni internazionali”, “la città globale da migliaia di anni”, “la città dal cuore antico che batte al ritmo della storia”.

MELONI: CON ROMA PROGETTI A FAVORE TERRA, PADIGLIONI ENERGIA PULITA

“Stiamo proponendo ai nostri partner la dimostrazione che è possibile costruire un progetto su larga scala senza deturpare la Terra. Il nostro sito dell’esibizione sarà innovativo e sostenibile, col il parco solare più grande mai costruito in una città. Ogni padiglione produrrà energia pulita che sosterrà la rete. Expo Roma non finirà dopo 6 mesi, perché i padiglioni rimarranno e saranno disponibili per tutte le Nazioni che vorranno richiederli”, ha spiegato Meloni, aggiungendo che i capisaldi del progetto sono “persone, territori, rigenerazione, inclusione e innovazione”.

ROCCA E GUALTIERI: NOI FIDUCIOSI E COMBATTIVI, DAJE ROMA

Expo 2030 a Roma? “Noi siamo fiduciosi ed entrambi combattivi, queste battaglie non si fanno per partecipare ma per vincere. E anche Giorgia Meloni è determinata sulla nostra candidatura. Daje ed evviva Roma!”. In diretta da Parigi, su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, a dirlo sono il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, raggiunti da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari mentre insieme, in auto, si recavano alla sede del Bie per sostenere la candidatura della Capitale in occasione della manifestazione del 2030.



“Siamo in macchina col sindaco Gualtieri”, ha esordito Rocca, “stiamo andando a sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. Con Meloni eravamo insieme in aereo”. I nostri avversari sono Riad, in Arabia Saudita, e Busan, in Corea. “Gli avversari sono tutti da rispettare ma sono sicuro che ci faremo valere”. I più difficili da battere sono gli arabi però. “Riad è un avversario duro, ma noi pensiamo che Roma sia una città aperta, inclusiva, il nostro è un Expo all’insegna dei diritti e del rispetto del lavoro. Speriamo che questi aspetti vengano considerati”, ha assicurato il sindaco Gualtieri a Rai Radio1. Rispondendo alle domande dei conduttori, Rocca e Gualtieri hanno poi scherzato sulle rispettive posizioni politiche, sottolineando che “ci rispettiamo e lavoriamo per il bene delle nostre comunità”. Siete uno della Lazio e l’altro della Roma. “Ecco di quello magari non parliamo…”, hanno scherzato i due a Un Giorno da Pecora.

EXPO 2030. CRISTOFORETTI E CROWE SOSTENGONO ROMA: È TRA CAPITALI DEL MONDO

Ci sono anche l’astronauta Samantha Cristoforetti e la star di Hollywood Russell Crowe a sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030. La prima è intervenuta all’assemblea del Bie, che si è svolta oggi a Parigi: “Condividere, includere è nel nostro dna di italiani. Questa è l’eredità che immaginiamo”, ha affermato. Nella presentazione della candidatura di Roma il Colosseo ha fatto da sfondo. Nel video Russell Crowe ha invitato a votare per la Capitale: “Roma non è solo la capitale d’Italia”, ma “è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l’umanità”, ha detto la star rivisitando la celebre battuta del colossal ‘Il Gladiatore’.