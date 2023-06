Procura Padova, +Europa: “Il governo perseguita 33 famiglie, è stalking di Stato”

ROMA – Più Europa contro la decisione della Procura di Padova di impugnare i certificati di 33 famiglie omogenitoriali. In una nota, la leader di +Europa, Emma Bonino, e il segretario di +E, Riccardo Magi, stigmatizzano quanto accaduto e attaccano per questo il governo, parlando di “omofobia di Stato” e “stalking di Stato“. Ecco cosa scrivono nella nota: “33 atti di nascita, dal 2017 a oggi, impugnati dalla Procura di Padova. Non 33 pezzi di carta ma 33 bambini, esseri umani. E uno è stato già annullato. Ecco cosa produce l’omofobia di Stato di questo governo e di un ministro come Piantedosi che passa sopra i corpi e i sentimenti dei bambini e delle loro famiglie per imporre un unico modello di famiglia. Come si fa ancora a sostenere che non c’è la volontà di discriminare questi bambini?”.

“LA QUESTIONE VA PORTATA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE”

“E intanto alla Camera continua l’iter della legge Varchi contro la Gpa che vorrebbe addirittura incriminare i genitori. Uno scenario da film horror, in cui il governo dà la caccia a famiglie e bambini in un accanimento persecutorio. Ma i prefetti non hanno di meglio da fare? Sembra un governo dei talebani e degli ayatollah. Questo è stalking di Stato: invitiamo i genitori di questi bambini a ricorrere contro gli annullamenti, per riportare la questione davanti alla Corte Costituzionale”, concludono Bonino e Magi.