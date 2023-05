Paola & Chiara battono Blanco in classifica e tornano live più esplosive che mai. La scaletta dei concerti

ROMA – Il pop travolgente e sfacciato di Paola & Chiara non è mai passato di moda. Non sono i ricordi a dirlo, ma questi ultimi mesi in cui le sorelle Iezzi sono tornate prepotenti in classifica a dar filo da torcere alla nuova scena musicale.

Il loro ultimo album, la raccolta “Per sempre”, è al terzo posto della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti, sopra Blanco e Tananai. “Festeggiamo il nostro terzo posto in classifica. Ce l’abbiamo fatta dopo tutti questi anni. Ragazzi, siamo sopra Blanco: è un risultato”, ha scherzosamente dichiarato Paola.

L’affetto dei fan, insomma, è più vivo che mai e lo si sente a pelle durante i concerti del “Per sempre tour”. Ieri le cantanti milanesi hanno inaugurato la prima di due date a Roma. Inizialmente in programma all’Atlantico, lo show si è poi spostato all’Auditorium Conciliazione. Si replicherà questa sera.

UN VIAGGIO TRA LE HIT PIÙ FAMOSE DEL DUO

Esplose a cavallo tra la fine degli Anni 90 e gli inizi del 2000, otto dischi all’attivo e tre raccolte, Paola & Chiara hanno abbracciato il pubblico con una carrellata di loro successi. Da “Vamos a bailar” a “Festival”, da “Kamasutra” a “Blu”, da “Amoremidai” a “Viva el amor!”, da “Hey!” ad “Amici come prima”, con il quale hanno vinto nella categoria Nuove proposte del Sanremo 1997. In scaletta anche l’ultima hit sanremese “Furore”, con la quale sono ritornate insieme dopo 10 anni e “Mare Caos”, l’ultimo singolo inedito.

UNO SHOW IN CUI PAOLA & CHIARA SONO REGINE DEL DANCEFLOOR

Quello di Paola & Chiara è un viaggio revival che ripercorre tutte le tappe più importanti tra video d’archivio e appunto canzoni intramontabili che tutti cantano a memoria. Pailettes, lustrini, giochi di luci e coreografie sfrenate (tutte ideate da Luca Tommassini) fanno il resto. Le sorelle Iezzi confermano di essere regine del dancefloor: seppur il passare del tempo abbia fatto perdere un po’ di scioltezza, lo spirito è rimasto quello degli esordi. Tra le sorprese di Roma i due ospiti: Noemi, che ha accompagnato Paola & Chiara in “A modo mio”, e Virginio, che ha cantato “Milleluci”.

LE SORELLE IEZZI CANTANO IL PRIDE

Da sempre accanto a chi lotta per i propri diritti, Paola & Chiara si confermano anche madrine perfette per il Pride di Roma, che le vedrà protagoniste il prossimo 10 giugno. Sul palco si sventolano bandiere Lgbtq+ e le due interpreti ripetono più volte: “Ognuno di noi ha il diritto di amare chi vuole e non essere discriminato”.

LA SCALETTA

Pioggia d’estate Hey! Festival Kamasutra Mare Caos Amici come prima Cambiare pagina Blu A modo mio Amoremidai Milleluci Per te Amare di più Fino alla fine Viva el amor! Furore Festival Vamos a bailar (esta vida nueva)