Torna il pop di Paola & Chiara: “Vivevamo in simbiosi, il distacco è stato difficile”

Foto di Paolo Santambrogio

ROMA – Paola & Chiara sono tornate “Per sempre”. Si intitola così il loro primo disco in 10 anni, un progetto celebrativo che è nato dopo un riavvicinamento musicale che i fan aspettavano da tempo. Lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo, le sorelle Iezzi si sono ritrovate cantando la hit ‘Furore’, brano che sarà anche inno del Gay Pride di Roma di cui sono madrine il 10 giugno.

Il singolo, prodotto da Merk&Kremont, è stato solo un assaggio dell’album che è disponibile dal 12 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Undici le tracce che celebrano la carriera delle sorelle Iezzi riproponendo le canzoni che le hanno rese delle icone in una nuova veste.

“Siamo molto felici e ci sentiamo estremamente fortunate per questo ritorno quasi improvviso, forse erano maturi i tempi. Non sappiamo bene come sia successo e come sia andata esattamente. Abbiamo seguito un flusso di energia che ci ha portato a essere qui”, dice Paola alla vigilia del rilascio.

“Questo disco è stato quasi facile da fare, non sono mai facili da fare ma l’idea era quella di riportare le nostre hit nel 2023 con volti nuovi a livello di produzione”, spiega l’artista che in copertina è stata fotografata insieme alla sorella dal compagno Paolo Santabrogio.

DA ELODIE A PEZZALI: LE COLLABORAZIONI

È così che in tracklist troviamo brani come “Festival”, “Vamos a bailar”, “A modo mio”, “Amici come prima”, “Fino alla fine” e “Kamasutra”, tutti diventati duetti con colleghi e amici. Ci sono Max Pezzali e Jovanotti, i primi che hanno ospitato il come back delle sorelle sui loro palchi l’anno scorso.

Poi Emma, Elodie, Noemi, Ana Mena, Cosmo, Gabry Ponte e Levante. Qualcuno di loro – dicono le Iezze – potrebbe anche fare una sorpresa e venire a cantare nel tour in partenza (dopo la data zero) questo sabato da Milano.

IL TOUR

“Il tour è la cosa più bella. Ci siamo preparate tanto, anche se non ci si prepara mai abbastanza per restituire al pubblico l’affetto e la pazienza che ha avuto in questi 10 anni”. Con le coreografie di Luca Tommassini Paola & Chiara sono pronte a far ballare e divertire.

Sabato 13 maggio || Milano @ Fabrique SOLD-OUT

Domenica 14 maggio || Milano @ Fabrique

Venerdì 19 maggio || Roma @ Auditorium Conciliazione

Sabato 20 maggio || Roma @ Auditorium Conciliazione

Venerdì 14 luglio || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1 agosto || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre || Brescia @ Castello di Brescia

“A Sanremo siamo tornate dopo 18 anni senza aspettative- raccontano a tal proposito- volevamo far sentire una canzone di celebrazione, di ritorno e di festa. Volevamo che la gente si divertisse vedendoci luccicare sul palco. Volevamo allegerirle, togliere un po’ di carico e pesantezza. Crediamo che il pop abbia questo ruolo”.

L’IMPORTANZA DELLA PAUSA

Paola & Chiara, allo stesso tempo, hanno spazzato via tutte le tensioni che le avevano portate alla separazione artistica. E non hanno dubbi nel dire che la pausa è servita: “Il momento della distanza- dice Chiara- ci ha permesso di vedere un po’ meglio di vivere noi stesse come persone indipendenti al di là del duo e di questa regia costante che c’è tra di noi quando collaboriamo. È stato importante, come nella musica, c’è il suono e ci sono le pause. Per ritrovare l’armonia musicale e rinnovare le idee le pause sono assolutamente necessarie”.

Ed è d’accordo Paola: “Sono cambiate molte cose perché siamo cresciute. Abbiamo iniziato a 14/15 anni a studiare la musica, siamo partite subito con le cover band, con il tour degli 883 a 20. È stato tutto un turbinio e avevamo bisogno di tempo e spazio”.

Questo ha giovato anche al rapporto di sorelle: “Oggi siamo persone diverse. Abbiamo vissuto ognuna la propria vita, sia personale che artistica. Siamo due donne più consapevoli e anche diverse tra di noi. Una volta eravamo meno capaci di accettare le nostre reciproche diversità perché ci guardavamo talmente da vicino ed eravamo talmente simbiotiche che era difficile accettare che una di noi potesse trovare qualcosa di diverso. Il distacco è stato complicato. Oggi abbiamo scelto di stare insieme e lo facciamo con un’attitudine diversa”.

IL NUOVO SINGOLO INEDITO: “MARE CAOS”

Paola & Chiara, però, non hanno mai smesso di scrivere. Nel disco c’è anche un secondo inedito dal titolo “Mare Caos”: “La scrittura è una dimensione che non passa mai. Non abbiamo mai smesso, resta uno dei punti fondamentali del fare musica e dell’essere artista. Scriviamo tuttora e ci auguriamo di far sentire altri inediti. Questo era un momento per celebrare un passato glorioso e bellissimo e un modo per fare festa con gli amici che ci sono stati accanto in questi 10 anni di lontananza”.