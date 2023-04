Deraglia un treno merci a Firenze e si ferma l’Alta velocità Milano-Roma: disagi da Nord a Sud

FIRENZE – Si preannuncia una giornata di passione per i pendolari e i viaggiatori dell’Alta velocità in transito in Toscana, ma non solo per loro. Un treno merci ha deragliato fra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, l’incidente non ha provocato feriti ma l’infrastruttura ha riportato danni importanti. A comunicarlo è una nota diramata da Rete ferroviaria italiana, che informa che in conseguenza della fuoriuscita dai binari di un carro di un treno merci la circolazione risulta interrotta fra Firenze Castello e Bologna.

A essere interessati sono anche i servizi di Alta velocità sulla Milano-Roma e la Venezia-Roma e la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord, fa sapere ancora Rfi, sono garantiti alcuni collegamenti veloci fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici della società del gruppo Ferrovie dello Stato sono al lavoro, ma la circolazione ammette il comunicato resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dell’alta velocità e regionali.

GIANI: “SOLIDARIETÀ A PENDOLARI, NECESSARIO TUNNEL PER TAV”

“Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell’alta velocità a Firenze è sempre più necessario. Avrebbe garantito due percorsi alternativi permettendo in ogni caso il collegamento nord-sud dei treni ad alta velocità. Bisogna procedere in fretta per porre fine a questa situazione”. A dirlo, su Facebook, è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che così chiosa il caos sulla circolazione ferroviaria causato dal deragliamento di un treno merci in prossimità di Firenze Castello.

“Intanto- aggiunge- ho appena parlato con l’ad di Rfi per monitorare lo stato di avanzamento della rimozione del carro, massimo impegno per riprendere al più presto la circolazione”.