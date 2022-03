Bertero: “La Borsa Mediterranea del Turismo è un momento necessario per il mercato”

NAPOLI – “Bmt in questo momento rappresenta quel momento necessario di confronto tra gli operatori, il mercato e le strategie delle destinazioni che sempre più devono essere rapide, reattive, capaci di modificarsi strada facendo. Stiamo rappresentando proprio questo, la necessità di confronto fra le Regioni, le diverse nazionalità presenti proprio per capire in maniera unitaria come si possa trovare un modo di affrontare questo mercato che è un nuovo mercato”. Lo spiega alla Dire Bruno Bertero, direttore marketing di PromoturismoFVG, durante la 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si chiude oggi a Napoli.

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione a cerniera tra l’Europa, il mercato germanofono, Austria, Germania, Svizzera, un mercato molto attivo – prosegue Bertero – E quindi nella costruzione del prodotto dell’offerta questo mix tra una forte predominante del mercato italiano e una forte predominante del mercato germanofono richiedono attenzione nella costruzione del prodotto. Abbiamo da offrire sicuramente tutto il tema dell’outdoor che è diventato principale soprattutto per il comportamento dei nostri turisti, la necessità di aprire a luoghi meno conosciuti, spazi aperti, la montagna, ma non solo l’alta montagna, anche il territorio di mezzo, il precollinare, quindi un’offerta che sia di fruizione soprattutto per segmenti importanti come la famiglia. È questo il principale focus che noi abbiamo fatto nella costruzione dei nostri prodotti”.

“Sicuramente un territorio di mezzo, attività, un brand come Sportland, sul quale puntiamo per far capire che il nostro è un territorio dove le attività sportive possono essere per le famiglie, i giovani, i più esperti. E poi – aggiunge Bertero – tutto il tema mare che contraddistingue soprattutto su quella che è la segmentazione, una segmentazione geografica per i mercati tedeschi e austriaci in particolar modo e poi per i mercati italiani, con offerte soprattutto legate a esperienze enogastronomiche della nostra destinazione. Questo è diventato ormai un elemento trasversale, l’enogastronomia rappresenta quella motivazione principale di viaggio per la quale il turista affronta le nostre destinazioni”.