VIDEO | Giù la Vela Verde di Scampia, de Magistris: “Una bellissima lotta di popolo”

NAPOLI –“È una giornata bellissima per tutta Napoli e per tutta l’Italia”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris annuncia l’avvio dell’operazione di abbattimento della Vela Verde di Scampia, la prima ad essere demolita nell’ambito del progetto Start Scampia.

É entrata in funzione, infatti, la pinza che inizierà a demolire le aree laterali della struttura, che verrà giù entro 40 giorni. Altri 16 giorni saranno impiegati per smaltire il materiale di risulta. A Scampia erano presenti 7 edifici del complesso residenziale delle cosiddette Vele, costruite dall’architetto Franz Di Salvo con l’obiettivo di dare vita a una struttura con tanti spazi comuni, per creare un “nucleo di socializzazione” più che un condominio in senso stretto.

Tra le Vele, invece, si è diffuso lo spaccio di droga e, negli anni delle cosiddette faide di Scampia, sono diventate le piazze di spaccio più grandi d’Europa, il simbolo della Napoli di Gomorra dopo il grande successo della serie tv.