Trieste, camion resta in bilico sulla Piattaforma logistica

TRIESTE – In una giornata di pioggia, il camionista facendo retromarcia non ha visto dove finiva il molo in calcestruzzo bagnato, ancora privo di segnaletica, e dove iniziava il mare. È successo in mattinata nella nuova Piattaforma logistica di Trieste.

L’automezzo pesante proveniente dall’Iran era appena sbarcato da un traghetto turco, diretto verso la Germania con un carico di sei tonnellate di materiale plastico quando, manovrando, è successo l’incidente. Fortunatamente il semirimorchio si è bloccato in bilico sulla banchina rimanendo agganciato alla motrice e nessuno è rimasto ferito.