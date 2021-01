Governo, Ciampolillo al ministero dell’Agricoltura? L’ira del centrodestra: “Surreale”

ROMA – “Dopo l’indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c’è già chi vorrebbe passare all’incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi. Sentire infatti Lello Ciampolillo dichiarare di voler fare il ministro dell’Agricoltura nonostante le sue farneticanti teorie sulla Xylella, che a detta sua si cura col sapone e le onde elettromagnetiche, è una cosa surreale. Ecco chi sostiene Conte in Senato: una maggioranza raccogliticcia e composta da simili soggetti. Prima se ne vanno, meglio è per il Paese e per settori produttivi fondamentali come l’Agricoltura”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già Ministro dell’Agricoltura.

BATTISTONI: AGRICOLTURA A CIAMPOLILLO? DURO COLPO A ISTITUZIONI

“Far sopravvivere la legislatura con un ministro all’Agricoltura come il senatore Ciampolillo sarebbe un duro colpo per le istituzioni italiane. Parliamo di una figura che crede di poter combattere la Xylella con le onde elettromagnetiche o con un sapone. L’agricoltura merita sicuramente qualcosa di meglio”. Lo scrive in un tweet il senatore Francesco Battistoni, vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato e responsabile Agricoltura di Forza Italia.

