L’amico di Totti: “Noemi gli ha fatto tornare il sorriso, potrebbero avere un figlio”

ROMA – Prima la festa di compleanno in un ristorante a Santa Severa, poi la decisione di andare a vivere insieme e il trasloco a Roma Nord, infine la puntata allo stadio Louis II di Monaco per assistere alla sfida di Ligue 1 tra la squadra del Principato e il Clermont. Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno ormai coppia fissa e il Pupone, che si prepara ad affrontare i risvolti giudiziari della separazione con Ilary Blasi, è così felice che potrebbe anche pensare a un nuovo figlio, il quarto dopo Cristian, Chanel e Isabel.

TOTTI E LA VOGLIA DI PATERNITÀ CON NOEMI

A svelare le novità è Alex Nuccetelli, pr e grande amico dell’ex capitano romanista, che nelle ultime settimane ha spesso parlato con la stampa per conto di Totti. Stavolta Nuccetelli confessa a ‘Diva e Donna’ che “Noemi ha fatto tornare il sorriso a Francesco“, e che se l’ipotesi di un nuovo matrimonio sembra al momento da escludere, diverse sono le cose per quanto riguarda la possibilità di diventare ancora padre. “Lui tiene tantissimo alla dimensione familiare – spiega Nuccetelli al magazine -, non credo vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri“.

L’amico di Totti racconta che l’ex calciatore è ormai venuto allo scoperto con la nuova compagna perché “con Ilary tutto è perduto per sempre“. E la scelta è caduta su Bocchi, sottolinea Nuccetelli, perché “Noemi come lui ha dei principi saldi, è una donna strutturata con famiglia e figli”. Con cui è quindi possibile immaginare “una famiglia allargata, con il tempo”, assicura l’amico di Totti.

