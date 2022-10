Totti e Noemi escono allo scoperto: le foto nel ristorante dove lui chiese a Ilary di sposarlo

(Foto Diva e Donna)

ROMA – Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi per la prima volta insieme allo scoperto. A pubblicare le foto più attese è in esclusiva il settimanale ‘Diva e Donna‘ (Cairo Editore), in edicola domani. I due innamorati sono stati paparazzati nel ristorante ‘L’isola del pescatore’ di Santa Severa, a quanto pare lo stesso locale in cui lo storico capitano della Roma aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI TOTTI CON I FIGLI E NOEMI

Qui Totti ha festeggiato i suoi 46 anni proprio con Noemi, gli amici più intimi e i familiari: presenti anche i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, avuti con la presentatrice tv con la quale sta per iniziare una battaglia legale in vista del divorzio.

TOTTI TORNA A GIOCARE A CALCIO A 8

Ieri sera intanto Totti ha esordito nella nuova stagione di serie A di calcio a 8: subito doppietta per l’ex giallorosso, in campo alla Stella Azzurra con la sua Totti Soccer Weese che ha battuto 3-2 i Canarini Roma.

