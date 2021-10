Eroe a 18 anni, in Liberia giovane mototaxista restituisce un portafogli con 50mila dollari trovato in strada

ROMA – Eroe celebrato per la sua onestà ma anche, stando ad alcune fonti, preso in giro per non aver colto l'”occasione” al volo: è la storia di Emmanuel Tolue, mototaxista 18enne della Liberia che ha restituito un portafogli con 50mila dollari trovato in strada.



Sui giornali di Monrovia, in primo piano, ci sono la rettitudine e la ricompensa. Le cronache dicono che il ragazzo, che ha lasciato la scuola per lavorare, ha restituito il portafogli ritrovato in una busta dopo un annuncio radiofonico dell’imprenditrice che ne era proprietaria. Ieri Tolue è stato omaggiato dal presidente della Repubblica, George Weah, che lo ha insignito di un’onoreficenza aggiungendo un assegno da 10mila dollari e due motociclette; “per migliorare la tua condizione”, ha sottolineato il capo dello Stato, “e sostenerti da un punto di vista finanziario”.



Testate e portali di informazione hanno riferito però che Tolue è stato criticato e preso in giro da alcuni conoscenti, secondo i quali invece di restituire il denaro avrebbe fatto meglio a riparare la sua motocicletta. “Mi dicono che non diventerò mai ricco perché ho restituito i soldi – ha confermato il ragazzo – e che vivrò e morirò povero”.

La storia però è a lieto fine. Grazie al suo gesto, raccontato all’estero anche dall’emittente britannica Bbc, Tolue potrà contare su una borsa di studio che gli dovrebbe permettere di arrivare all’università.