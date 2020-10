“Lockdown per pandemia di asintomatici”, in Sardegna è bufera sull’assessore Spano: “Si dimetta”

“LUI FA IRONIA MENTRE LE PERSONE SONO INTUBATE”

“Mentre le persone si ammalano- attacca Camilla Soru, esponente del Pd- mentre nei reparti c’è chi è intubato e chi non riesce a superare la malattia, mentre i nostri figli vengono privati ancora una volta del loro diritto all’istruzione, tra i rappresentanti della giunta comunale c’è chi -in totale contrasto con la posizione di Truzzu che, va detto, invita costantemente all’uso della mascherina e al rispetto delle regole- sottovaluta il problema. Forse addirittura pensando di fare ironia, diffonde slogan e informazioni proprie del negazionismo”.

“TOTALE MANCANZA DI SENSO ISTITUZIONALE”

Concetti ribaditi da Francesca Ghirra, consigliera comunale dei Progressisti: “Qui non si tratta di divergenze politiche, questa è totale mancanza di senso istituzionale. Mi vergogno profondamente di questo atteggiamento irrispettoso verso le vittime, le persone che soffrono o sono in difficoltà a causa del covid, verso i medici, gli infermieri e il personale sanitario. Confido che il sindaco dia un forte segnale, prendendo le distanze dal suo assessore e rimuovendolo da un ruolo per cui si è dimostrato per l’ennesima volta del tutto inadeguato”.

All’attacco anche Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale: “Mi vergogno profondamente, da cagliaritano, di essere amministrato da una giunta comunale con un assessore che diffonde sui social pericolose fake news e incita al non utilizzo delle mascherine in un momento come questo. È una vergogna”. Adesso, prosegue, “mi aspetto che il sindaco e il partito di cui fa parte, lo stesso dell’assessore regionale alla Sanità, ne prendano immediatamente le distanze. Sono parole pericolose e gravemente offensive nei confronti dei pazienti e del personale sanitario impegnato in queste ore in un lavoro difficile e pericoloso”.