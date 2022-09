Spiagge, boschi e pure un Mamuthone: il nuovo spot per la Sardegna è “straordinario”

“CAGLIARI- “Un mondo straordinario” fatto di nuraghi, maschere, leggende, spiagge sconfinate e boschi incantati. C’è tutta la Sardegna nel nuovo video-spot voluto dalla Regione per promuovere l’immagine dell’isola oltre Tirreno, anche attraverso il voto inconfondibile di Caterina Murino, protagonista della clip e potente nella sua interpretazione di un “Mamuthone” che emerge dal mare.

Il progetto- presentato stamane dalla vice presidente della giunta regionale, Alessandra Zedda, dall’assessore al Turismo, Gianni Chessa, e dalla stessa Murino nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi di Cagliari- prevede una diffusione massiccia del video a livello nazionale e internazionale, con passaggi- tra le varie emittenti- sulla Cnn, Bbc, Rai 1, Canale 5 e La7. Non solo. Ci sarà una diffusione anche su testate online nazionali e internazionali, pannelli digitali a New York, Londra, Parigi e Berlino, e una pagina con il logo “Sardegna” sul New York Times. Importante lo sforzo economico, quantificato dalla Regione in 2,4 milioni di euro, la maggior parte dei quali impiegati per la promozione sui canali internazionali (il video è costato alle casse della Regione circa 100.000 euro, ndr).

Lo spot, realizzato dal regista Manuele Trullu, condensa in 90 secondi un racconto che mescola due registri- uno fantasy e uno “reale”- incentrato attorno alla figura di un Mamuthone, la maschera tipica del carnevale di Mamoiada e una delle icone della Sardegna nel mondo. Diversamente dalla sua rappresentazione classica, però, si presenta qui come un personaggio venuto dal mare, che si inoltra negli spazi sconfinati dell’isola, per poi svelare la sua identità: sotto la maschera vive infatti un personaggio femminile, impersonato da Murino, che capovolge l’idea più nota di una maschera patriarcale.

“Mi sono emozionata nel vedere il video- le parole di Zedda- sono sicura che lo stesso sentimento avvolgerà le tante persone che avranno la possibilità di essere raggiunte dalla clip. Con l’obiettivo, naturalmente, che sempre più visitatori possano conoscere di persona le bellezze della nostra isola. Altro motivo di orgoglio, il fatto che questo è un prodotto con la testa e il cuore in Sardegna, interamente realizzato da professionisti e attori sardi”. Chi si occupa di turismo, prosegue Zedda, “sa che spesso siamo ignorati dai grandi tour operator, dobbiamo riposizionarci e fare in modo di arrivare ai quattro angoli del pianeta. Vogliamo essere protagonisti nel mondo”.

Sottolinea invece Chessa: “Da quando mi sono insediato, il mio obiettivo è stato quello di portare la Sardegna nel mondo, per poi portare il mondo in Sardegna. I risultati mi danno ragione, basti pensare ai massicci flussi in arrivo nell’isola con i grandi eventi sportivi. Io sono abituato a non scappare davanti alle difficoltà, e anzi a cogliere gli aspetti positivi: è successo con la pandemia- dove siamo riusciti a reggere l’urto- sta accadendo con il conflitto tra la Russia e l’Ucraina: con la guerra abbiamo capito che è sbagliato ‘legarsi’ ad un Paese anche per i flussi turistici, ma occorre differenziarsi e aprirsi a vari mercati. È quello che stiamo facendo”.

Chiude Murino: “La Sardegna non mi abbandona mai e sono sempre disponibile ad aiutare per farla conoscere nel mondo. La nostra isola non è solo spiagge, ma bellezze archeologiche e leggende, maschere e mistero, simboli che parlano soprattutto ai sardi. L’auspicio è che d’ora in poi possano ‘parlare’ al mondo intero, mi auguro che la curiosità colpisca tante persone e le spinga a vedere la nostra terra dal vivo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it