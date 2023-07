Tg Esteri, edizione del 19 luglio 2023

MIGRANTI, LE ONG SI APPELLANO ALL’UE: LA LEGGE ITALIANA LIMITA SOCCORSI

Un reclamo alla Commissione europea per chiedere un esame della nuova legge italiana in materia di gestione dei flussi migratori, che solleverebbe “gravi preoccupazioni” di incompatibilità con il diritto internazionale su ricerca e salvataggio in mare, è stato presentato da una coalizione di ong, da Emergency a Oxfam. Il tema della mobilità umana sarà al centro di un vertice mediterraneo a Roma, domenica 23 luglio, ospitato dalla prima ministra Giorgia Meloni. A partecipare anche il presidente della Tunisia, Kais Saied, firmatario di un accordo con l’Ue con al centro il contrasto alle migrazioni definite “irregolari”.

UCRAINA. GLI ATTIVISTI: LA NATO SPENDE IN ARMI 14 VOLTE PIU’ DELLA RUSSIA

La Nato spende ogni anno in armamenti 14 volte più di quanto faccia la Russia e quattro volte più di quanto facciano Russia e Cina insieme: stime rilanciate da Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Rete italiana pace e disarmo, in un’intervista con l’agenzia Dire: “E’ ovvio che l’aumento della spesa non è la soluzione per darci più sicurezza perché già oggi questa spesa è significativamente più alta di quella dei Paesi che riteniamo nemici-avversari. La nostra proposta, insieme con Greenpeace e Sbilanciamoci, è di spostare risorse su investimenti civili che garantirebbero davvero una migliore pacificazione del mondo”.

IN GIAMAICA TRATTATIVA SUI MINERALI IN FONDO AGLI OCEANI

Kingston, la capitale della Giamaica, è fino al 28 luglio anche la capitale degli oceani mondiali: è in questa città caraibica che si tengono infatti negoziati per valutare la possibilità di autorizzare l’estrazione dei minerali strategici che si trovano negli abissi. A ospitare la trattativa è l’Autorità internazionale dei fondali marini, un ente dell’Onu. I negoziati si sono aperti dopo la vicenda del Titan, il sommergibile imploso nel Nord Atlantico. Secondo i fautori del via libera all’estrazione, sul fondo degli oceani in acque internazionali si trovano anche minerali essenziali per la cosiddetta “transizione verde”.

CON LE RICETTE AFRICANE IL CUOCO-TIKTOKER STAR DEI SOCIAL

Come antipasto banane fritte; poi mafè di carne o fataya di tonno; per dessert frullato di mango e latte di cocco: ricette veloci, spiegate su TikTok e ora in un libro, ‘Cuisine d’Afrique et d’ailleurs’, “cucina d’Africa e altri posti”. Lui, l’influencer divenuto autore, si fa chiamare Niangcook. Ha origini senegalesi, fa l’istruttore di basket e vive in Francia da quando aveva 11 anni. Il libro è stato pubblicato dall’editore Solar. Pagina dopo pagina ci sono ricette di street food, senegalesi e africane, con però anche sapori di altre tradizioni e continenti, con ispirazioni dall’Asia, dall’India o dal Maghreb.