VIDEO | Mafia, Castagnola-Galluzzo: “Riuso beni confiscati è l’azione più efficace”

ROMA -“Il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità costituisce oggi l’azione più efficace per aggredire il patrimonio delle mafie. Il Lazio è la prima regione per aziende confiscate- 483- e circa 2500 immobili da restituire alle categorie più fragili”. Lo ha detto intervistata dall’Agenzia Dire Iside Castagnola, avvocata e membro del Comitato media e minori del Mise e già presidente della Commissione Legalità del I Municipio di Roma. “Spetta agli Enti locali poi- ha spiegato- mettere a bando questi beni per attività sociali, una volta ricevuti dal presidente delle Misure di Prevenzione che li ha confiscati. Importante sarebbe poterli usare per esempio contro l’emergenza abitativa, soprattutto a Roma, teatro in questi giorni di numerosi sfratti”.

Per Castagnola quindi “La legalità non deve essere retorica o commemorazione, ma azione incisiva e priorità di governo. Per esempio molto sta facendo la Regione Lazio a favore delle donne vittime di violenza con l’utilizzo dei beni confiscati: ad ottobre aprirà una casa di semiautonimia nel quartiere della Magliana”.

Ha raccontato Iside Castagnola: “Insieme alla delegata alla Legalità del Comune di Fiumicino, Arcangela Galluzzo e all’associazione ‘Quote Merito’, andiamo da anni in giro per l’Italia a fare percorsi di educazione alla legalità nelle scuole. Il più recente è stato insieme al capitano Ultimo, nel quale i ragazzi hanno ritrovato un modello di vita concreto al quale ispirarsi. In questi giorni in cui si ricorda l’uccisione del giudice Borsellino è importante accogliere il passaggio di testimone che lui e Falcone ci hanno dato e onorare la loro memoria con il nostro impegno quotidiano, diffondendo la cultura della legalità ma anche della cittadinanza responsabile rispetto ai ragazzi. Di fatto poi il nostro lavoro nelle scuole è soprattutto far capire che la legalità non è altro che la pratica delle leggi e il rispetto della Costituzione”.