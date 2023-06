Incidente Casal Palocco, nuovi esami sulla cannabis per lo youtuber Di Pietro

ROMA – I testimoni che hanno assistito all’incidente tra il Suv Lamborghini e la Smart FourFour in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di 5 anni, nella zona di Casal Palocco a Roma, sono stati ascoltati dalla Polizia locale. Secondo quanto sta emergendo, non dovrebbero esserci altre auto coinvolte. Intanto, la Procura di Roma ha richiesto esami di secondo livello per stabilire con precisione quantità e data di assunzione di cannabinoidi da parte di Matteo Di Pietro, lo youtuber dei ‘The Bordeline’ che era alla guida. A breve dovrebbe arrivare il nulla osta dei pm alla restituzione della salma del piccolo Manuel. L’autopsia eseguita sabato al Policlinico Tor Vergata ha confermato la morte per i traumi dell’incidente.

Ieri il collettivo di youtuber The Bordeline, di cui Di Pietro era uno dei fondatori, ha annunciato la chiusura del canale social sul quale venivano pubblicate le loro sfide. L’ipotesi, al vaglio degli inquirenti, è che l’incidente di Casal Palocco sia stato causato proprio da una challenge, da riprendere con il cellulare e condividere sui social. I The Bordeline avevano infatti preso in affitto una Lamborghini e si erano sfidati a guidarla per 50 ore consecutive.