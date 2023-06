The Borderline chiudono il profilo youtube: “Nulla è più come prima”

ROMA – “I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”.

Con queste parole pubblicate sul proprio canale youtube, i The Borderline chiudono la loro esperienza sul social dopo l’incidente di mercoledì a Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel. Un atto dovuto quello del gruppo, che nonostante gli attacchi e le polemiche nate fuori e dentro la rete, ha visto crescere ancora gli utenti del canale. Il messaggio dell’addio a youtube, in poche ore è stato letto da oltre 186mila persone.

