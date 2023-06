Roma, Manuel muore a cinque anni per un incidente: alla guida dell’auto youtuber che giravano una challenge

ROMA – È morto per una sfida social, il bimbo di cinque anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma, poco prima delle 15 in via Archelao, tra Casal Palocco e Acilia. Manuel, questo il nome del piccolo, viaggiava con la mamma e la sorellina di 3 anni, ricoverate in gravi condizioni, a bordo di una Smart Four Four, quando è stato travolto ad un incrocio da una Urus Lamborghini.

A bordo del Suv erano presenti i TheBorderline, youtuber da 600mila follower, che avevano noleggiato la macchina da un paio di giorni e probabilmente stavano girando un video per una challenge. Le dinamiche dell’incidente, al momento sono al vaglio della polizia. A quanto pare, alcuni frammenti di video della sfida, poi rimossi, erano stati pubblicati sui social dai ragazzi.

GUALTIERI: INACCETTABILE SE VITE PERSE PER UN VIDEO

“Una cosa davvero sconvolgente, che deve far riflettere tutti. Sarebbe davvero incredibile e inaccettabile se si fossero perse delle vite per realizzare dei video”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dell’Estate romana 2023 al teatro India di Roma, a proposito dell’incidente avvenuto ieri a Casal Palocco. “Un evento tragico- ha aggiunto- davvero spezza il cuore pensare alle vittime. Da quello che si sta accertando, naturalmente c’è un’inchiesta e quindi la Magistratura rileverà, pare evidente che occorre un senso di responsabilità diffuso sulla sicurezza stradale e sarebbe davvero incredibile e inaccettabile se si fossero perse delle vite per realizzare dei video. Una cosa davvero sconvolgente che deve far riflettere tutti e il nostro auspicio è che si faccia luce e giustizia rapidamente e severamente”, ha concluso.

A parlare del terribile incidente è stata anche Selvaggia Lucarelli, che nelle storie di Instagram, ha pubblicato alcuni video dei ragazzi.

GLI UTENTI CONTRO I THEBORDERLINE

Dopo il tragico incidente, immediata è stata la reazione degli utenti che sul profilo social degli youtubers hanno riversato tutta la loro indiganzione: “Ho un figlio di cinque anni e mi sento morire alla sola idea di perderlo in questo modo. Dovete pagare. Per produrre dei video di merda per decerebrati. Fossi nel padre del bambino la mia ragione di vita diventerebbe solo una”, scrive una mamma. E ancora: “Una decina di anni a Rebibbia : in una cella piccolissima, la sfida finale”, “Abbiate la decenza di chiudere questo canale per rispetto nei confronti della famiglia che avete distrutto”.