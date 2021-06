Letta: “Il futuro dell’Europa dipende dall’Italia, piano Next Gen Eu diventi permanente”

ROMA – “Mai come accaduto nella storia ora il futuro dell’Europa dipenderà da Italia e Spagna. Se falliranno nell’applicazione del Next Generation Eu poi non ci sarà più un intervento di investimento e inversione come questo”. Inoltre, “la minoranza europea che ha tentato di bloccare il Next Generation Eu l’anno scorso avrà argomenti inconfutabili per bloccare qualunque sviluppo futuro”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. Secondo Letta, “l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue ha creato oggettivamente una nuova situazione in cui ‘i frenatori’ hanno perso il loro motore principale. Lo si è visto con l’approvazione del Next Generation Eu, se il tavolo fosse stato a 28 con Boris Johnson, invece che a 27, penso che non sarebbe stato possibile fare quello che è stato fatto. Quel che conta sempre più è la dimensione europea. La dimensione nazionale senza un’intesa sul quadro europeo è molto povera”.

“SÌ AL BILANCIO COMUNITARIO, BASTA PARADISI FISCALI IN UE”

Sugli scenari dell’economia mondiale, Letta ha spiegato: “In futuro Europa, Cina e Usa giocheranno una partita di competizione e alleanze. L’Europa dovrà avere gli strumenti, l’unico modo è avere il Next generation Eu permanente accanto al bilancio comunitario”. E per quanto riguarda la situazione europea, il segretario dem ha aggiunto che “è arrivato il momento di mettere in discussione la politica dei paradisi fiscali che esiste nella zona euro. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una competizione fiscale giocata su un dumping assolutamente irresponsabile“. Poi, sulla calorosa accoglienza con tanto di standing ovation ricevuta ieri dal premier Draghi al foro di dialogo Italia-Spagna, Letta ha aggiunto: “È stato importante vedere l’accoglienza che gli spagnoli hanno dato ieri al presidente del Consiglio Draghi. Ci dà molta forza perché l’Italia ha una situazione difficile e ci sono punti molto complessi come il debito ma ce la faremo“.