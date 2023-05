Springsteen in concerto a Roma: il piano mobilità

ROMA – Sono attese almeno 60mila persone per il concerto a Roma di Bruce Springsteen. L’artista si esibirà al Circo Massimo domenica 21 maggio per la seconda data italiana del suo tour mondiale. Per agevolare la viabilità, sono previste chiusure e deviazioni per le strade della capitale limitrofe al luogo dell’evento.

SPRINGSTEEN AL CIRCO MASSIMO: STRADE CHIUSE E DEVIAZIONI

Il piano mobilità di Roma Capitale per il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo è già avviato. Le prime chiusure sono scattate nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio e hanno interessato via dei Cerchi, nel tratto tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Successivamente, sabato 20 maggio a partire dalle 20.00, la circolazione sarà interrotta su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e sulla corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Domenica 21 maggio, il giorno del concerto, lo stop della circolazione interesserà anche via di San Gregorio.

I MEZZI PUBBLICI

Come spiega Roma Mobilità, 20 linee di autobus subiranno delle deviazioni. Nello specifico saranno 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME. Per quanto riguarda le linee della metropolitana, gli orari saranno prolungati fino all’1.30 di notte. Per motivi di sicurezza, la stazione di Circo Massimodella linea B potrebbe essere temporaneamente chiusa.

DOVE PARCHEGGIARE

Per chi arriva con la propria auto, è consigliabile cercare parcheggio nelle aree limitrofe Circo Massimo. In particolare, potrebbero essere alternative valide la zona San Saba, via degli Annibaldi, Porta Metronia (come via della Navicella), mercato Testaccio.