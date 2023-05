Per il live di Springsteen Roma è sold out: camere fino a 1200 euro

ROMA – “Oltre l’alta stagione che vede una forte circolazione di turisti nelle città d’arte, a Roma il programmato concerto di Bruce Springsteen per questa domenica fa registrare il tutto esaurito per alberghi ed extralberghiero. Le camere rimanenti possono arrivare anche 1.200 euro, frutto della deregulation dei prezzi e della mancanza di camere”. È quanto si legge in una nota di Assoturismo Roma Confesercenti.



Daniele Brocchi, direttore Assoturismo Roma e Lazio, spiega che “è questo quello che serve alla città di Roma, gli eventi di qualsiasi natura servono a far tornare i turisti nella città eterna e a dare vita alla città. Attenzione però a non essere troppo esosi. Giusto guadagnare e recuperare il perduto degli anni passati, ma con intelligenza ed etica”. E ancora: “L’onda lunga del sold out turistico proseguirà oltre il ponte del 2 giugno– specifica infine il comunicato- ma con l’incognita meteo che influenzerà soprattutto gli italiani nello scegliere le mete per il ponte. Ottima notizia anche il ritorno delle casse/biglietterie fisiche per il parco del Colosseo, un servizio per molti turisti individuali, servizio richiesto settimane fa da Assoturismo alle istituzioni”.

