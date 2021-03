Covid, ancora in salita i nuovi contagi: sono 25.735. Tasso positività 7%

ROMA – Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia: oggi sono 25.735, su 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano 24.935. In leggero calo, ma sempre alto, il numero delle vittime: 386, contro 423 di ieri. Stabile il tasso di positività al 7,05%. Le persone ricoverate in terapia intensiva crescono di 31 unità nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari di 164.