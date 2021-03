Vaccino, Rezza: “Sospensione AstraZeneca controproducente ma necessaria”. Oggi ripartono le somministrazioni

ROMA – “Ci eravamo detti che sarebbe stato controproducente sospendere la somministrazione dei vaccini, ma poi abbiamo dovuto farlo perché occorre essere sicuri di quello che somministriamo basandoci su un principio di precauzione. Prima della sospensione di AstraZeneca eravamo a 200mila somministrazioni al giorno e avevamo fatto delle stime per arrivare all’ampliamento delle inoculazioni. Ora servirà non solo accelerare ma aumentare le inoculazioni per recuperare i tempi della sospensione. Aifa continuerà a vigilare e questo dimostra quanto la vaccino vigilanza sia accorta nel nostro Paese. Nel Regno Unito oltre dieci milioni vaccinate con AstraZeneca e dieci con Pfizer, con risultati ottimali sulla copertura”. Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della salute, nel corso della conferenza stampa al dicastero.

“IMPOSSIBILE DIRE ORA QUANDO CITTADINO RICEVERÀ DOSE”

“Sinceramente è impossibile dire quando un cittadino sara vaccinato. Ci sono però le classi di priorità e le categorie. Il tema però è: alla luce dei lavori che si ritengono essenziali, tra le categorie, si è deciso di procedere per età e per fragilità. Stabilire ora quando ciascuno sarà vaccinato non credo faccia parte del piano vaccinale e questo sarà in funzione delle dosi disponibili. Diamoci l’obiettivo di vaccinare 300-400mila persone al giorno”.