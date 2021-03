Ema: “Vaccino Astrazeneca sicuro ed efficace”, Draghi: “Da domani riprende somministrazione”

ROMA – Il vaccino anti-Covid-19 di Astrazeneca è “sicuro ed efficace”: lo ha detto oggi Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa dopo la revisione del farmaco da parte degli esperti, in particolare rispetto al rischio di eventi tromboembolici.

EMA: CON ASTRAZENECA EVENTI TROMBOEMBOLICI SOTTO MEDIA

“Sono stati rilevati 25 casi di eventi tromboembolici su 20 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. Il numero di eventi tromboembolici, su persone vaccinate con AstraZeneca, risulta inferiore a quello che si registra nella popolazione non vaccinata. È importante sottolineare che i casi gravi sono stati rari”. Queste le parole della dottoressa Sabine Straus, capo della Prac, il comitato competente di accertamento di rischio farmaco dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

La direttrice dell’Agenzia, Emer Cooke, ha comunque precisato come al momento non ci sia una diretta correlazione tra questi casi e l’assunzione del vaccino AstraZeneca e ha aggiunto: “Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più”.

EMA: AGGIORNEREMO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DI ASTRAZENECA

“Sarà necessario aggiornare il foglio illustrativo del vaccino così da informare la popolazione e gli operatori sanitari e fare in modo di avere gli strumenti per individuare in anticipo eventuali effetti collaterali“. Queste le parole di Sabine Straus, direttrice della Commissione di farmacovigilanza durante la conferenza stampa dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sui risultati delle indagini condotte sul vaccino AstraZeneca.

DRAGHI: BENE EMA, DA DOMANI RIPRENDE SOMMINISTRAZIONE

“Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprendera’ gia’ da domani. La priorita’ del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel piu’ breve tempo possibile”. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi.

AIFA: DOMANI DALLE 15 RIPRENDONO VACCINAZIONI CON ASTRAZENECA

“La raccomandazione del Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) di EMA, nella riunione di oggi, 18 marzo 2021, ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino anti-Covid19 AstraZeneca, escludendo una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino Covid 19. Ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione“. Così, in una nota, l’Aifa interviene dopo il parere dell’Ema, comunicato in conferenza stampa, sul vaccino AstraZeneca sicuro ed efficace.

“Sentito il ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità- prosegue la nota- AIFA rende noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021. Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, AIFA procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo cosi’ una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle 15. Si comunica, inoltre, che domani alle ore 12 si terra’ una conferenza stampa presso la sede del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, a cui parteciperanno il Direttore Generale di AIFA Nicola Magrini, il Direttore Generale della Prevenzione Giovanni Rezza e il Presidente del CSS Franco Locatelli”, conclude il comunicato.