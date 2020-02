Conad: “Gli esuberi sono tremila, ma nessun licenziamento nel 2020”

ROMA – “Ad oggi non abbiamo fatto nessun licenziamento e non ne faremo per tutto il 2020, parlo ovviamente di licenziamenti collettivi, poi se uno ruba è un altro problema”. Lo dice il segretario generale della Conad Sergio Imolesi, nel corso di una audizione in commissione Attività produttive alla Camera, a seguito dell’acquisizione di Auchan.

“Abbiamo 3 mila esuberi e il 2020 ci servirà per ridurre questo problema di organici non sostenibili”, spiega. Le soluzioni che abbiamo ipotizzato riguardano “pre pensionamenti, sostegno al reddito con cassa integrazione e incentivi volontari”. Inoltre si lavorerà anche sulla “ricollocazione nel mondo Conad, abbiamo altri negozi e operazioni di sviluppo”. Infine, Imolesi ricorda che sabato prossimo ci sarà un incontro con i sindacati “per trovare un accordo”.