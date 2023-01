Spaventoso a Roma, una Smart sprofonda in una buca

ROMA – Curioso incidente questa mattina in piazza della Libertà, a Roma. Per cause ancora da accertare una smart è sprofondata all’interno di una buca scavata per la posa di sottoservizi sull’asfalto della strada, poco prima di ponte Regina Margherita.

L’auto, a quanto riportato dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, è caduta nella grossa buca mentre il suo proprietario era alla guida. Sono seguiti disagi alla circolazione, soprattutto con l’arrivo del carro attrezzi che ha dovuto necessariamente occupare una carreggiata, già ristretta per i cantieri, per tirare fuori l’utilitaria.