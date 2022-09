Conte: “Dalla Sicilia riparte l’onda M5S”

PALERMO – “L’affetto e l’entusiasmo delle persone verso il nostro progetto è stato travolgente. L’onda del M5s è partita da qui 10 anni fa, da qui l’onda riparte“. Lo dice il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, commentando il tour elettorale di tre giorni sull’Isola, dove si voterà anche per le elezioni regionali.



“Nuccio Di Paola e la squadra del M5s sono l’unica speranza per voltare pagina in Sicilia“, aggiunge Conte che ieri sera ha tenuto un comizio a Palermo, in una piazza Verdi gremita, accanto all’ex procuratore Generale, adesso capolista dei pentastellati al Senato, Roberto Scarpinato.

