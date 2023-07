‘Cybersecurity, la formazione come leva della crescita in Italia: se ne parla a Roma

ROMA – Venerdì 21 luglio, a Roma, nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, dalle ore 9.30 (con ingresso dalle 9), avrà luogo l’evento ‘Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese’, promosso dalla Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico, con il patrocinio di Roma Capitale. Saranno presenti rappresentanti del mondo delle istituzioni e dell’impresa.

L’EVENTO

Hanno già confermato la propria partecipazione: gli onorevoli Nicola Carè (IV Commissione Difesa e componente Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO), Alessandro Colucci (I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed Interni e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati), Salvatore Deidda (presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), Michele Gubitosa (IV Commissione Difesa), Paolo Atzeni (direttore per lo Sviluppo di capacità e competenze dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Nicla Ivana Diomede (direttore del Dipartimento di Cybersecurity e Sicurezza urbana di Roma Capitale), Ivano Gabrielli (direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni), Ettore Sala (capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione – Ministero della Giustizia), Stefano Bordi (direttore della Cyber & Security Academy di Leonardo), Alessandro Fontana (amministratore delegato di Trend Micro Italia), Emiliano Massa (Area vice president Southern Europe di Proofpoint), Marco Molinaro (Accenture Security Lead per Italia, Centro Est Europa e Grecia), Eugenio Santagata (Chief Public Affairs & Security Officer di Tim e ceo Telsy S.p.A).

Modereranno l’incontro Barbara Carfagna (giornalista Rai) e Angelo Tofalo (direttore Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione). I lavori saranno aperti dal fondatore e presidente della Cyber Security Italy Foundation Marco Gabriele Proietti. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare due nuovi progetti promossi dalla Fondazione sulla divulgazione del mondo cibernetico nelle scuole di secondo grado e sull’orientamento in materia cybersecurity.