Record per Taylor Swift: è la prima donna in America con 4 album in top 10

ROMA – Dopo un tour annunciato e già super richiesto, Taylor Swift conquista un nuovo record. È la prima donna in America ad avere 4 album nella Top 10. Si tratta dell’ultimo “Speak Now (Taylor’s Version)”, sulle piattaforme dallo scorso 7 luglio e in cima alla numero 1 sin dal suo debutto. Poi, nelle prime 10 posizioni “Midnights” (5), “Lover” (7) e “Folklore” (10). Dodici gli album che, in carriera, ha piazzato alla numero uno.

E muove anche l’economia Taylor Swift che con il suo “The Eras Tour” ha fatto già registrare numeri da capogiro per quanto riguarda i biglietti e tutto quello che gira intorno all’acquisto dei ticket. Si prevede che la popstar genererà un PIL di 140 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e che in totale gli incassi potrebbero superare il miliardo di dollari. Il tour di Taylor Swift passerà anche dall’Italia nel 2024 a distanza di 13 anni dall’ultima volta.