Taylor Swift torna in Italia dopo 13 anni: è caccia al biglietto

ROMA – Taylor Swift tornerà in Italia dopo ben 13 anni. La popstar ha annunciato un’unica data nel nostro Paese della leg europea del suo The Eras Tour, in partenza da Parigi il 9 maggio 2024. Prima di concludersi a Londra il 17 agosto 2024, la cantautrice si esibirà allo stadio San Siro di Milano il 13 luglio 2024.

Ed è già caccia al biglietto, nonostante la vendita inizierà esattamente un anno prima, alle 12 del prossimo 13 luglio. Fenomeno del pop da milioni di stream, era prevedibile che la Swift scatenasse un vero tam tam.

COME PREPARARSI ALL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO

Per i fan più accaniti, però, ci sarà la possibilità di accedere alla possibilità di acquisto prima dell’uscita dei biglietti. È già disponibile la registrazione al circuito di vendita e lo sarà fino alle 23.59 del 22 giugno.

I fan registrati riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti in ogni città. Solo un numero limitato di fan selezionati in modo casuale avrà la possibilità di accedere alla vendita, mentre gli altri saranno inseriti nella lista d’attesa. Questa modalità ha provocato l’ironia del pubblico, ora in attesa di ottenere un ‘pass’ per la vendita anticipata.

RICEVERÒ LA MAIL CON IL CODICE DI TICKETONE E RIUSCIRÒ A PRENDERE I BIGLIETTI pic.twitter.com/xg7Ptrmm4U — polly ⸆⸉ (@poIIicina) June 21, 2023

Ecco qui un'immagine in anteprima di Ticketone che deciderà chi andrà o meno al concerto di Taylor



(Per Madrid si sono preregistrati in 1 milione mi viene un po' da piangere) pic.twitter.com/zyqeHlVM4Q — FedEchelon15 (@FedeDoorDie15) June 21, 2023

pensavo che il problema sarebbero stati i costi dei biglietti e invece ora il problema è pregare che io venga selezionata da ticketone pic.twitter.com/ptqDbNyLCA — fede (taylor's version) 🪷 (@st4rxsun) June 20, 2023