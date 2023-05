Sui rifiuti la Calabria punta al riciclo

REGGIO CALABRIA – “La nuova strategia è quella di puntare non più sul Tmb ma sul recupero del materiale, le cosiddette linee ReMat perché l’obiettivo non è più la raccolta differenziata ma il riciclo. E se dobbiamo raggiungere il 65% nel 2035, dobbiamo puntare una differenziata dell’80% almeno. Una regione che è al 53% deve camminare”. Così alla Dire Bruno Gualtieri, commissario Arrical, l’autorità unica per la gestione dell’idrico e rifiuti della Regione Calabria, intervenuto oggi a Reggio Calabria agli Stati generali dei rifiuti.

L’iniziativa è promossa dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria che ha patrocinato l’evento di Riciclatv, web tv impegnata sui temi della sostenibilità ambientale. “Grazie all’ausilio degli impianti privati – ha aggiunto – diciamo che siamo arrivati in autosufficienza, è chiaro che bisogna fare gli impianti pubblici, però da quest’anno respiriamo in un clima diverso”.

Spostandosi sui territori Gualtieri ha evidenziato che “a fronte del territorio del catanzarese, che risulta più avanti, occorre dare una mano al territorio di Reggio Calabria per spingere sulla differenziata. Assieme a Crotone – le sue parole – si attestano in media al 35%, occorre comprendere che rispetto all’obiettivo 65% bisogna camminare, rispetto invece al 65% di riciclo si deve correre, quindi bisogna aiutarli anche finanziariamente per mettere in linea una politica più efficace”.

Rispetto al conferimento dei rifiuti fuori regione il commissario Arrical ha poi specificato che “per la stagione imminente non succederà più”.