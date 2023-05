ROMA – “Abbiamo 13 miliardi di investimenti in questi anni, una massa di risorse importanti rispetto allo stop del passato, ma Roma è una città che tecnicamente cade a pezzi: i binari della metropolitana non sono stati sostituiti dopo trent’anni, ora lo stiamo facendo, 50 metri al giorno, è un lavoro ciclopico”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando a Forum PA.

“Quindi è vero che ci sono tanti soldi, ma a malapena coprono il gap degli investimenti ultimi anni- ha aggiunto Gualtieri- Noi partivano da un investment gap molto significativo. E non abbiamo la stessa situazione rosea sulla parte corrente: se abbiamo le risorse per fare una nuova tram ma non quelle per fare un nuovo contratto di servizio, se hai le risorse per costruire gli asili nido ma non per mettere le maestre permane un gap di parte corrente”.

Un flusso di cassa che manca perché “è stata picchiata la tassazione sulla casa, addirittura c’è stata una geniale sentenza secondo cui le prime case possono essere addirittura due, quindi le entrate si sono assottigliate, i trasferimenti non aumentano- ha concluso Gualtieri- e questo ha creato un grande problema sulla parte corrente”.